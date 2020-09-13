نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم صفقة مدوية لتدعيم صفوفه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، صفقة من العيار الثقيل لتدعيم خط هجوم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

واتفق مسؤولى النادى الأهلي، على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع كريم فؤاد الظهير الأيمن لفريق إنبي، والمعار من فريق النجوم، من أجل انضمام اللاعب لصفوف القلعة الحمراء خلال الموسم الجديد.

وعقد أمير توفيق مدير لجنة التعاقدات بالنادى الأهلي جلسة مع اللاعب تم الاتفاق خلالها على كافة التفاصيل المادية وكذلك جلسة مع محمد الطويلة رئيس النجوم، والذى أبدى موافقته على انتقال اللاعب بناء على رغبه من الطرفين.

ويتفاوض النادى الأهلي في الوقت الحالي مع نادي إنبي من أجل اقناعه بالتراجع عن تمديد إعارة اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا في ظل وجود بند يسمح للفريق البترولي بتمديد إعارة كريم فؤاد لمدة موسم جديد دون الرجوع لمسؤولي النجوم.