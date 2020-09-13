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محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولة أخيرة من الزمالك لحسم صفقة الهداف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يرغب نادي الزمالك في ضم محمود وادي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأبدى مسئولو النادي المصري في أكثر من مناسبة رفضهم لفكرة بيع محمود وادي، واغلقوا باب التفاوض لبيع أي لاعب، بسبب أزمة القيد التي يعاني منها.

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ودخل الزمالك خلال الفترة الأخيرة في مفاوضات أخرى مع مسئولو النادي البورسعيدي في محاولة أخيرة لاقناع ناديه.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني برصيد 52 نقطة، في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي الزمالك نظيره الإنتاج الحربي مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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