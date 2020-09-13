محمد صلاح يؤكد بأن المباريات بدون جمهور صعبة للغاية

لندن ـ د. ب. أ: أكد المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أن المباريات تكون صعبة عندما لا تتواجد الجماهير في المدرجات.وسجل صلاح ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود ليفربول لانتزاع فوز صعب أمام ليدز يونايتد 4 / 3 امس الأول في مستهل مشواره للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال صلاح في تصريحاته لشبكة “سكاي” والتي نقلها الموقع الرسمي للفريق :” بدون جمهور تصبح الأمور صعبة ـ خاصة في ملعب أنفيلد، الكل يعرف هذا، ولكنها بداية جيدة بالنسبة لنا”.وأضاف:”ليدز فريق قوي، يضغطون بشكل جيد، لذلك كانت المباراة قوية. وقدمنا مباراة جيدة”.وأضاف :”كان ينبغي ألا نتلقى ثلاثة أهداف ولكن هذه هي مباريات كرة القدم. لا يوجد جماهير ولكنهم لعبوا، وكانت ردة فعلهم جيدة، وسجلوا ثلاثة أهداف في مرمانا، هذا شيء ضخم”.

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