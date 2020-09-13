مجلس إدارة اللجنة الأولمبية يعقد اجتماعه الخامس

عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العُمانية صباح أمس اجتماعه الخامس لهذا العام بمبنى اللجنة برئاسة السيد خالد بن حمد البوسعيدي، حيث تم اعتماد محضر الاجتماع الرابع لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي، والاطلاع على ما تم تنفيذه من قرارات صدرت عن اجتماعات مجلس الإدارة للفترة من (2017 – 2020م)، كما تم استعراض المواضيع المدرجة في بند ما يستجد من أعمال واتُّخِذ بشأنها القرارات المناسبة.

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