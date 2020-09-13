البولينج العمانية تتجهيز عن بعد للاستحقاقات القادمة في انتظار مشاركة أسيوية

في الرياضة 13 سبتمبر,2020

كتب ـ بدر الزدجالي :

تتجهز البولينج العمانية لعودة نشاطها من جديد بعد توقف طويل عن ممارسة هذه اللعبة سواء للاعبي المنتخبات الوطنية أو الأندية أو عبر ممارسي اللعبة في مختلف الصالات الرياضية الخاصة للبولينج المنتشرة في مختلف ربوع السلطنة والمتركزة بشكل أكبر في العاصمة مسقط حيث تعمل اللجنة العمانية للبولينج على الاستمرارية في نشاطها في ظل التوقف بسبب جائحة كورونا من خلال إقامة العديد من الدورات التدريبية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية عبر الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الكوري لي ومع بقية جهازه الفني في متابعة اللاعبين واللاعبات عبر الاتصال المرئي لإعداد اللاعبين فنيا وذهنيا استعدادا للاستحقاقات القادمة التي تنتظر منتخباتنا الوطنية.

وتنتظر منتخبنا الوطني للبولينج عدد من المشاركات الخارجية بعد أن تم تأجيل أغلبها خلال الفترة الماضية لتعود اللعبة لنشاطها العالمي من جديد بعد فتح العديد من الدول الاسيوية والاوروبية هذا النشاط بإقامة البطولات والمسابقات وهناك مشاركة قادمة اسيوية من المقرر ان تقام مطلع العام القادم ويسعى من خلالها المنتخب الوطني للتواجد في تلك البطولة بتوصية من مدرب المنتخب الوطني من اجل إعادة اللاعبين الى مسارات البولينج بعد التوقف الطويل الذي لايخدم المستوى الفني للاعبينا حيث تنتظر اللجنة العمانية للبولينج قرارات فتح نشاط اللعبة والصالات الخاصة من أجل إعادة نشاط اللعبة من قبل اللجنة العليا.

وكانت اللجنة العمانية للبولينج برئاسة سعيد بن راشد القتبي وأعضاء المجلس قد أجلت جميع انشطتها خلال الفترة الماضية منذ إعلان وقف النشاط قرابة ستة اشهر حيث كان من المقرر ان تقام مسابقات الدوري المحلي للأندية والذي يشهد عادة مشاركة كبيرة من الأندية وهناك تزايد في كل موسم بعدد الأندية التي تسعى للتواجد في هذه المسابقة بالإضافة إلى إلغاء بطولة كأس اللجنة حيث تخصص اللجنة جوائز مالية جيدة لأصحاب المراكز وتشهد البطولة مشاركة كبيرة من اللاعبين واللاعبات.

وشهدت البولينج العمانية خلال الفترة الماضية ومنذ تأسيس اللجنة العمانية للبولينج العديد من النتائج الجيدة والتطور والانتشار فعلى صعيد المشاركات الخارجية نجح لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني من حصد العديد من الميداليات في مختلف المشاركات الخارجية ومنها الحصول على الميدالية الذهبية في بطولة الخليج للناشئين والشباب 2015 وحصول منتخب الفتيات على برونزيتين في بطولة الدورة الرابعة لرياضة المرأة الخليجية وفي 2017 حصل منتخب الفتيات على المركز الأول برصيد خمس ميداليات ذهبية وواحدة فضية وثلاث ميداليات برونزية في النسخة الخامسة لرياضة المرأة الخليجية وفي عام 2018 حصل منتخب الرجال على الميدالية الفضية والسيدات على ميدالية فضية واخرى برونزية في البطولة العربية وفي اخر المشاركات للمنتخب 2019 حصل المنتخب على المركز الثالث في الترتيب العام للبطولة العربية بالقاهرة بحصوله على ميدالية ذهبية وفضية وحصل منتخب السيدات كذلك على فضيتين وواحدة برونزية وفي الدورة السادسة لرياضة المرأة للسيدات بالكويت حصل المنتخب على المركز الثاني برصيد ميداليتين فضيتين وواحدة برونزية.

ومنذ تأسيس اللجنة العمانية للبولينج عام 2013 حصلت البولينج العمانية على اجمالي 15 ميدالية ملونة على المستوى الخليجي وعلى المستوى العربي ثماني ميداليات ملونة.

واستضافت اللجنة منذ تأسيسها عددا من البطولات خلال الفترة الماضية على أرض السلطنة ومنها البطولة العربية عام 2018 وفي عام 2015 استضافت اللجنة البطولة الخليجية للرجال والشباب والناشئين وكذلك منافسات دورة رياضة المرأة الخليجية ومن أبرز الانشطة المحلية للجنة دوري عام السلطنة للأندية ومسابقات المدارس والمسابقات المفتوحة بالإضافة إلى التدريبات اليومية للمنتخبات الوطنية لمختلف المراحل السنية للرجال والسيدات.