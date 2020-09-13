منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات يبدأ غدا تجمعه لعمل البروتوكول الصحي والجمعة انطلاق أولى الحصص التدريبية

يعاني من مشكلة تفرغ اللاعبين

متابعة ـ ليلى بنت خلفان الرجيبية:

يبدأ صباح غد الثلاثاء لاعبو منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات بالتجمع الأول وذلك بفندق سكوير ان للبدء بالعمل للبروتوكول الصحي وأخذ الفحوصات على كافة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والذي يستمر حتى ٣ أيام قادمة على أن تنطلق أولى الحصص التدريبية من خلال المعسكر الداخلي الأول يوم الجمعة المقبل وتستمر حتى ١٤ من أكتوبر القادم بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بقيادة المدرب الوطني يونس الفهدي وطاقم الجهاز الفني والإداري وبمشاركة ١٨ لاعبا يمثلون المنتخب للاستحقاقات القادمة والتي تأتي في مقدمتها استعداد منتخبنا للمشاركة الأولى في تاريخه في المنافسات النهائيات الأسيوية والتي تستضيفها تركمانستان خلال شهر نوفمبر القادم.

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بروتوكولات صحية

وقال يونس الفهدي مدرب منتخبنا الوطني حول التجهيزات الأخيرة والدخول في المعسكر الداخلي الأول : الحمدلله بعد اعتماد الخطة الأخيرة وعلى أثر الموافقة الرسمية للبدء في التدريبات من قبل الاتحاد العماني لكرة القدم سوف يكون تجمع اللاعبين يوم الثلاثاء بفندق سكوير ان وذلك لإنهاء كافة الفحوصات المختصة بكوفيد ١٩ لكافة اللاعبين والجهاز الفني والإداري وفقا للبروتوكولات الصحية المعتمدة لمدة ٣ أيام إلى حين ظهور الفحوصات الطبية وبالتالي سوف تنطلق التدريبات يوم الجمعة القادم بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ولكن كل تلك الإجراءات لن نبدأ بها إلى أن تظهر النتيجة النهائية من الفحوصات الطبية حيث سيكون المعسكر مغلقا نظرا للحالة الاحترازية ولضمان صحة وسلامة اللاعبين .

تفرغ اللاعبين

وفي حديثنا عن تفرغ اللاعبين من جهة عملهم قال الفهدي باستياء شديد : للأسف يوجد قلة قليلة من الجهات متعاونة معنا من أجل تفرغ اللاعبين للاستحقاقات القادمة وللأسف الشديد فإن معظم الجهات غير متعاونة والى اليوم ونحن نحاول تفرغ اللاعبين للبدء في التجهيزات القادمة لأننا لا نملك الوقت الكافي للانتظار فهناك الكثير من الأمور التي تنتظر اللاعبين قبل الدخول في غمار المنافسات النهائية لذلك نتمنى أن يعي الجميع بأن هذا المنتخب يشارك لأول مرة في النهائيات وبحاجة الى إنجاز يرفع اسم السلطنة في النهائيات الاسيوية ونتمنى منهم التعاون معنا حيث إننا عرضنا عليهم البرنامج بأكمله ولا زالوا يتساءلون عن حيثيات لا تمت ولا تخدم اللاعب بتاتا ويوجد قرار صريح من الخدمة المدنية بضرورة تفرغ اللاعبين .

تسلسل في التدريبات

وتابع الفهدي قائلا : سوف تكون التدريبات وفق الخطة المعتمدة على ضوء الفحوصات الطبية سوف تكون الحصص الأولى في اللياقة البدنية مع المدرب ريكارد مدرب اللياقة البدنية للمنتخب وبالتالي سوف يخضع اللاعبون تلقائيا الى تدريبات اللياقة البدنية وستكون التدريبات فردية وبعدها جماعية على حسب اللاعبين الى ان نصل الى التدريبات المختصة بالتكتيكات الفنية على مدار الفترتين الصباحية والمسائية.

معسكرات خارجية

وتابع الفهدي قائلا: بالنسبة للمعسكرات الخارجية فقد تلقينا عددا من الاستضافات مع المنتخب السعودي لمباراتين وديتين مع المنتخب الوطني في الإمارات وهناك مخاطبات مع المنتخب الإماراتي لإقامة مباريات ودية معه حتى نكسب الوقت في تواجد لاعبي المنتخب في الإمارات بالخروج بـ٤ تجارب ودية مع المنتخب السعودي والاماراتي وكذلك تلقينا خطاب استضافات مع المنتخب البحريني والمنتخب الكويتي ولكننا لا نزال نتدارس كل هذه الأمور لأنها تحتاج إلى تنقلات ونحذر على الحالة الصحية للاعبين فالأوضاع لاتزال صعبة بالرغم من اننا بحاجة إلى تجارب ودية ولكن لابد من أخذ الحيطة والحذر ونتمنى أن تتيسر الأمور خلال الفترة القادمة.

قائمة اللاعبين

وتضم قائمة المنتخب المشارك في المعسكر الداخلي الأول 18 لاعبا وهم : عمار بن عبدالرحمن البوسعيدي و هشام بن عبدالله الوهيبي و وليد بن أحمد الفارسي و عبدالعزيز بن عبدالله الرقادي ومحمد بن أحمد اللواتي وسامر بن عبداللطيف البلوشي و خلفان بن حمد المعولي ومنصور بن سيف الهادي و مهند بن علي الشبلي وعيسى بن سبيل البلوشي ومحمد بن زايد العدوي و لؤي بن علي الوهيبي ومعتصم بن رياض الشامسي وزامل بن عبداللطيف البلوشي ويونس بن خميس العويسي ومحمد بن سعيد الحبسي ومحمد بن راشد الحسني وعيسى بن يعقوب الجابري .

وأما الجهاز الفني والاداري المشرف على منتخبنا للصالات فيتكون من كل من يونس بن محمد الفهدي مدرب المنتخب و علي بن حمد المعولي مدير المنتخب وماجد بن محمد الوردي أخصائي العلاج وريكاردو دي سيلفا المعد البدني وعثمان بن علي العنبوري مساعد المدرب وحسين بن خميس الصالحي مدرب الحراس ومحمود بن سمير السعدي مسؤول المهمات .