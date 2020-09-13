بيتيس يفوز 1 - 0 على ألافيس.. وتعادل إيجابي 1 - 1 بين سوسيداد وبلد الوليد في الدوري الإسباني

فاز فريق ريال بيتيس على نظيره ألافيس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني.
هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة الأخيرة من اللقاء عن طريق كريستيان تيو، ليقود فريقه لتحقيق أول 3 نقاط في الليجا هذا الموسم.
وبتلك النتيجة تحصل بيتيس على أول 3 نقاط له في الموسم وضعته في المركز الثالث.
وفي نفس الجولة، تعادل بلد الوليد مع نظيره ريال سوسيداد بهدف لمثلهما.
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