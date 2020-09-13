منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول تناقش مع الأندية لائحة المسابقات

وشهد الإجتماع مناقشة لائحة المسابقات واللائحة المالية لقيد المؤسسات بعضوية الاتحاد واللائحة المالية لاشتراك المؤسسات في مسابقات الإتحاد المصري للميني فوتبول.
في حضور أعضاء مجلس إدارة المنطقة كلًا من: إسماعيل حفني نائب رئيس مجلس إدارة المنطقة، والمدير الفني للمنطقة وحسن الخباز أمين الصندوق وسيد فتحي المشرف العام على لجنة الحكام وخالد عزب المشرف العام على لجنة شئون العضوية ونانسي القاضي المشرف العام على اللجنة الإعلامية.
وكان محمد جاد المدير التنفيذي للمنطقة بدأ في مخاطبة وإرسال لائحة المسابقات للأندية .
ورحب الحضور بالإشتراك بالمنطقة، وحضر الإجتماع كل من : المهندس أحمد جمال عضو مجلس إدارة نادي كهرباء الإسماعيلية ومجدي مبارك المدير الفني لكرة القدم ممثل عن مركز شباب الإسماعيلية ومحمد ماهر نائب رئيس مركز شباب المروة وأمير مصطفى المدير التنفيذي لمركز شباب الشيخ زايد بالإسماعيلية.
وأكد المهندس أحمد عبدالخالق، أن منطقة الإسماعيلية للميني فوتبول تبذل كل الجهد لإنطلاق الدورى بشكل يليق بأندية الإسماعيلية باللعبة الوليدة في الرياضة المصرية.
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