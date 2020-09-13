الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

تجدد في الساعات الأخيرة ، الحديث عن مفاوضات بيراميدز مع السويسري رينيه فايلر ، المدير الفني للأهلي ، لتولي المسؤولية الفنية بدء من الموسم المقبل.

وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء ، أن عقد فايلر مع النادي ينتهي في أكتوبر المقبل ، ويحق لأي طرف إنهاء التعاقد دون تفعيل التجديد لمدة موسم آخر دون ان دفع شرط جزائي ، وكان هذا الاتفاق قبل قرار تأجيل نصف نهائي والنهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام مبارياته في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

وأضاف المصدر ، أن علاقة الأهلي وفايلر احترافية على أعلى مستوى ، مما يؤكد أن المدرب السويسري سيكمل مشواره مع الشياطين الحمر حتى الانتهاء من بطولة أفريقيا ، ولن يتم الحديث عن أي عروض قبل ذلك.

وعلم دوت الخليج أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي وضعت جميع التصورات على مائدة المباحثات ، ودراسة أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب أو محليين ، مع الاعتبار ان عماد النحاس مدرب المقاولون العرب هو المصري الوحيد الذي داخل دائرة الترشيحات ، لكن لم يتم حسم الأمر قبل دراسة كافة التفاصيل واحتياجات المرحلة القادمة.

وعلى الجانب الآخر ، فيعيش بيراميدز أسوأ فترات ، بسبب سوء النتائج التي تعرض لها خلال المباريات الأخيرة بمسابقة الدوري ، ويسعى للتعاقد مع مدرب ذو خبرة أملا في حصد لقب الكونفدرالية ، مما جعل النادي يدخل في مفاوضات في الفترة الحالية مع إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة.