الأهلي يستعد بالبديل.. القصة كاملة لمفاوضات بيراميدز مع رينيه فايلر

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تجدد في الساعات الأخيرة ، الحديث عن مفاوضات بيراميدز مع السويسري رينيه فايلر ، المدير الفني للأهلي ، لتولي المسؤولية الفنية بدء من الموسم المقبل.
وكشفت مصادر داخل القلعة الحمراء ، أن عقد فايلر مع النادي ينتهي في أكتوبر المقبل ، ويحق لأي طرف إنهاء التعاقد دون تفعيل التجديد لمدة موسم آخر دون ان دفع شرط جزائي ، وكان هذا الاتفاق قبل قرار تأجيل نصف نهائي والنهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي ستقام مبارياته في أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وأضاف المصدر ، أن علاقة الأهلي وفايلر احترافية على أعلى مستوى ، مما يؤكد أن المدرب السويسري سيكمل مشواره مع الشياطين الحمر حتى الانتهاء من بطولة أفريقيا ، ولن يتم الحديث عن أي عروض قبل ذلك.
وعلم دوت الخليج أن لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي وضعت جميع التصورات على مائدة المباحثات ، ودراسة أكثر من سيرة ذاتية لمدربين أجانب أو محليين ، مع الاعتبار ان عماد النحاس مدرب المقاولون العرب هو المصري الوحيد الذي داخل دائرة الترشيحات ، لكن لم يتم حسم الأمر قبل دراسة كافة التفاصيل واحتياجات المرحلة القادمة.
وعلى الجانب الآخر ، فيعيش بيراميدز أسوأ فترات ، بسبب سوء النتائج التي تعرض لها خلال المباريات الأخيرة بمسابقة الدوري ، ويسعى للتعاقد مع مدرب ذو خبرة أملا في حصد لقب الكونفدرالية ، مما جعل النادي يدخل في مفاوضات في الفترة الحالية مع إيهاب جلال المدير الفني لمصر المقاصة.
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محمد نصر
مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012