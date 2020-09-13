فايلر يتابع وسامي يتمسك.. تعرف على موقف ثنائي الأهلي المعارين لنادي سموحة

وتابع :" مجلس إدارة النادي الأهلي لم يبد أي موافقة حتى الآن خصوصا عقب رحيل بعض اللاعبين من داخل الفريق وعلى رأسهم رمضان صبحي ".
وأشار إلى حسم مجلس إدارة نادي سموحة بعض الصفقات خلال الفترة الحالية والتي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة .
الجدير بالذكر أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يتابع ثنائي الفريق والمعارين لنادي سموحة من أجل حسم عودتهم أو تجديد الإعارة من جديد.
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