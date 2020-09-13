هوكى سيدات سموحة يتأهل لبطولة أفريقيا بالفوز على الدخان

تأهل فريق هوكى السيدات بنادى سموحة لبطولة أفريقيا للاندية الأبطال، بعد تغلبه على مضيفه الشرقية للدخان بهدفين نظيفين فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم لتحديد وصيف بطل الدورى والفريق المتأهل للبطولة القارية. يتكون فريق سموحه من اللاعبات: نور وحيد وسلمى طارق ورنا مصطفى وتقى مصطفى وياسمين الزوكا وسلمى العبادى ودعاء ومريم هانى وروان سليمان وندى علاء ومريم صلاح وفرح حرفوش ويا سمين أحمد وبانسيه محمد وفريده محمود وياسمين بخيت وهدى ودانا ويمنى ياسر وسهيلة عبد اللطيف. ويضم الجهاز الفنى: الكابتن اسلام الطويلة والكابتن مصطفى دهب والكابتن مصطفى خليل.

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