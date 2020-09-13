نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أهلي جدة يُحدد شروطه المالية لبيع يوسف بلايلي للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد نادي أهلي جدة السعودي شروطه المالية للموافقة على رحيل الجزائري يوسف بلايلي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد تلقي اللاعب عدة عروض لمغادرة الدوري السعودي.

وحسبما ذكرت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي الأهلي السعودي اشترط الحصول على مبلغ 4 مليون يورو من اجل الاستغناء عن يوسف بلايلي بشكل نهائي في فترة الانتقالات الحالية, وذلك بسبب عدم احترامه لعقده الاحترافي مع الفريق السعودي.

وانضم يوسف بلايلي إلي أهلي جدة عام 2019 بعقد يمتد لثلاث سنوات قادما له من الترجي التونسي.

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وتلقي النادي السعودي عروض من عدة أندية للتعاقد مع اللاعب هذا الصيف أبرزها من ناديه السابق الترجي التونسي و الأهلي المصري الذي قدم عرضًا مغريًا للإستفادة من خدمات الللاعب.

وأوضحت الصحيفة المغربية أن النادي السعودي يريد بيع "بلايلي" بشكل نهائي ويرفض مبدأ الإعارة.

وحسبما ذكرت الصحيفة المغربية أن قرار أهلي جدة بالتخلص من "بلايلي" يأتي بسبب رفض اللاعب العودة للسعودية من أجل استئناف التدريبات مع فريقه خلال الفترة الحالية.

ومن جانبه قال طارق كيال المشرف العام على الكرة بأهلي جدة في تصريحات نقلتها الصحيفة المغربية: "قضية بلايلي معقدة لأنه لاعب غير منضبط والنادي لا يريد لاعب يشارك باسمه فقط ولكن يبحث عمن يقاتل في الملعب".