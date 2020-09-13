نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيانيتش يستقر على رقم قميصه الجديد مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكدت تقارير صحفية كاتالونية أن لاعب خط الوسط البوسني ميراليم بيانيتش لديه بالفعل رقم على قميصه لمغامرته الجديدة في نادي برشلونة.

وذكرت صحيفة ‘‘سبورت‘‘ الكاتالونية، أن بيانيتش سيرتدي القميص رقم 8 مع برشلونة الذي ارتداه الموسم الماضي آرثر ميلو.

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ووصل بيانيتش إلى برشلونة يوم الخميس الماضي بعدما تغلب على فيروس كورونا الذي عزله في إيطاليا لمدة أسبوعين، وخضع لفحوصات فيروس كورونا في نفس اليوم تم تدرب يوم الجمعة بمفرده في انتظار الانضمام إلى زملائه الجدد.

يمكن أن ينضم بيانيتش إلى المجموعة ابتداءً من يوم الاثنين ويمكنه بالفعل الظهور لأول مرة في المباراة ضد جيرونا.