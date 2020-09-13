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بعد أزماته الأخيرة.. الأهلي يطرد صالح جمعة

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أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير وعشاق النادي الأهلي، مصير صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء، خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد طلب فايلر رحيله عن الجزيرة.

 

الأهلي يقرر رحيل صالح جمعة

 

كشفت مصادر صحفية داخل النادي الأهلي، عن قرار مسؤولي الأحمر بشأن مصير صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالقلعة الحمراء في الفترة المقبلة.

 

وكان صالح جمعة قد تم احتجازه من قبل نيابة قصر النيل بسبب اصطدام سيارته بعربيتين لمواطنين، مما أدى لحدوث تلفيات بالغة.

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وتغيب صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن تدريبات المارد الأحمر الأهلي الجماعية، قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة والتي فاز بها الأحمر بثلاثية نظيفة.

 

من جانبه كشفت مصادر صحفية أن مسؤولي القلعة الحمراء قرروا رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الميركاتو الصيفي.

 

وكان المدرب السويسري رنيه فايلر قد طلب رحيل صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية لعدم قناعاته الفنية باللاعب.

 

الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية ربطت اسم صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بالرحيل إلى صفوف إنبي في الميركاتو الصيفي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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