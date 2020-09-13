مورينيو بعد الخسارة من إيفرتون: محبط من المستوى.. وخسرنا بخطأ تحكيمي

وقال مورينيو في تصريحات بعد المباراة:" محبط للغاية من المستوى، ريتشارلسون كان بإمكانه أيضًا التسجيل في شباكنا بسهولة، قمنا بالعديد من الاخطاء في الشوط الأول وتصدى بيكفورد حارس مرماهم للعديد من الفرص، وفي الشوط الثاني لم نستطع خلق الفرص."
وأضاف:" هو ليس عذرًا للخسارة لكن هدف إيفرتون غريب، تم لعب الكرة الحرة بعد مكان احتسابها بخمسة أمتار، إنه أمر لا يصدق.. قالوا لنا ألا نحتج على قرارات الحكام لكن ماذا نفعل."
يذكر أن توتنهام خسر أول مبارياته في البريميرليج أمام إيفرتون بهدف نظيف.
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