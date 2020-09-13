الزمالك والإنتاج الحربي.. العشوائية تسيطر على أداء الفريقين في 30 دقيقة

انتهت أحداث 30 دقيقة من مباراة الزمالك والانتاج الحربي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.

استحوذ الزمالك على الكرة منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وتمكن من الوصول الى مرمى الانتاج الحربي اكثر من مرة ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي هجمة منظمة من الجبهة اليسرى للزمالك تمكن سيد زيزو من تسديد كرة جيدة ولكن تمر بجوار مرمى عامر عامر بأمان.

وأخطأ جنش حارس مرمى الزمالك في أول كرة هجومية على مرماه من الانتاج الحربي وتأخر في تمرير الكرة فاقتنصها عبد الرحمن اسامة وسددها على المرمى ولكن مرت بسلام.

وساد الهدوء المباراة ولم يشكل احد الفريقين اي خطورة على المرمى.

وسقط عبد الرحمن اسامة لاعب الانتاج الحربي، في الدقيقة 22 بعد اصطدامه مع طارق حامد وخرج من الملعب لتلقي العلاج واستؤنف اللقاء دون اصابات.

ومن الجبهة اليمنى مرر اسلام جابر لاعب الزمالك كرة عرضية تصل لمصطفى محمد الذي سددها قوية ولكن تعلو المرمى لركلة مرمى.

ومرر سيد زيزو عرضية اخرى في الدقيقة 26 من عمر المباراة على رأس مصطفى محمد الذي سددها برأسية متقنة ولكنها تمر بجوار مرمى عامر بسنتيمترات قليلة.

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جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

خط الدفاع: إسلام جابر – محمود علاء – محمود الونش – أحمد عيد

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – محمد أوناجم – أحمد سيد زيزو

وضم تشكيل الإنتاج الحربى كلا من:

في حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد شديد - محمود البدرى - أحمد صابر - محمد شوقى غريب.

خط الوسط: محمد بازوكا - أحمد دويدار - عبد الرحمن شيكا -كريم لا لا.

خط الهجوم: محمد فييرا - باسم مرسى.