تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة مارسيليا فى الدوري الفرنسي

أعلن مدرب باريس سان جيرمان عن تشكيلة الفريق التي ستواجه مارسيليا ، في اللقاء الذي سيقام على ملعب " بارك دي برانس "، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الفرنسي. وجاءت التشكية كالأتي: ريكو Advertisements بيرنات - كيمبيمبي - كيرير - فلورينزي فيراتي - جاي - هيريرا دي ماريا - نيمار - سارابيا

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