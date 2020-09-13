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عواد يؤازر الزمالك في لقاء الإنتاج الحربي من استاد القاهرة

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حرص محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد في مدرجات ملعب استاد القاهرة لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام الانتاج الحربي في الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

 

 

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وكان الحارس محمد عواد خارج قائمة الفريق لخوض مباراة اليوم في ظل تواجد محمود جنش وأبو جبل في القائمة.

 

ويعد عواد الحارس الثالث بالفريق الأبيض ولا يشارك في المباريات خلال الفترة الماضية في ظل تراجع مستواه.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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