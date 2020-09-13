ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم

أقيمت مباراتين، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وحقق ليستر سيتي انتصارًا عريضًا خارج الأرض على حساب نظيره نادي وست بروميتش ألبيون بثلاثية نظيفة، فيما فاز إيفرتون على مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف نظيف. ويستعرض " دوت الخليج" جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي بعد مباراة اليوم 1- آرسنال: 3 نقاط 2- ليستر سيتي: 3 نقاط 3- نيوكاسل 3 نقاط 4- ليفربول : 3 نقاط 5- إيفرتون: 3 نقاط 6- كريستال بالاس: 3 نقاط 7- أستون فيلا: 0 نقاط 8- برايتون: 0 نقاط 9- بيرنلي: 0 نقاط Advertisements 10- تشيلسي: 0 نقاط 11- مانشستر سيتي: 0 نقاط 12- مانشستر يونايتد: 0 نقاط 13: شيفيلد: 0 نقاط 14- وولفرهامبتون: 0 نقاط 15- ليدز يونايتد: 0 نقاط 16- توتنهام: 0 نقاط 17- ساوثهامبتون: 0 نقاط 18- وست هام: 0 نقاط 19- فولهام: 0 نقاط. 20- وست بروميتش: 0 نقاط

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