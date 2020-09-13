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أحمد حسن يوجه رسالة نارية إلى صالح جمعة

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى أحمد حسن قائد منتخب مصر استيائه الشديد من تمسك النادي الأهلي بـ"صالح جمعة" رغم تعدد أزمات اللاعب في السنوات الماضية.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع بعر راديو : "صالح جمعة لاعب لديه إمكانيات كبيرة، ولكن إلى متى سيظل في دوامة الأزمات، ومستغرب للغاية من تمسك الأهلي به".

وأضاف: "5 سنين مع الأهلي شارك في 70 مباراة فقط، ومن بين تلك المباريات شارك على أجزاء بسيطة من المباراة، ولم يشارك سوى في دقائق معدودة أمام المصري البورسعيدي هذا الموسم".

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وتابع الصقر: "فهل الأهلي يتمسك بوجوده خوفا من رحيله للزمالك؟، النادي لم يستفد بوجوده طيلة الفترة الحالية، رغم أنه لاعب موهوب".

وواصل: "طوال السنوات الخمس الماضية لم يشارك سوى في عدد قليل، ولابد من أن يراجع النادي الأهلي نفسه في ملف صالح جمعة، حتى أن فايلر خرج في تصريحات وأكد عدم احتياجه له".

وأكمل: "صالح جمعة محتاج يساعد نفسه أولا، ولا أعرف أين مشكلة اللاعب حتى الآن".

وأتم: "حسام البدري أكثر من أعطى فرصة لصالح جمعة في المباريات، ومع فايلر لم يشارك سوى في 6 دقائق أمام المصري، ما يحدث من جانب اللاعب أمر لا يمت للاحتراف بصلة".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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