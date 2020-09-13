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دكرنس يتعادل مع الزرقا استعدادا للقسم الثاني

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أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي، ودية الزرقا ودكرنس، التي جمعتهما، بملعب الزرقا، ضمن استعداداتهما، لإستكمال مباريات الموسم الحالي، من مسابقة دوري القسم الثاني.

تقدم حسام جمالية، للزرقا في الشوط الأول، من تمريرة لمحمود عوكل، سددها المهاجم مباشرة داخل المرمى.

وتعادل لدكرنس المهاجم عمر فاروق خلال أحداث الشوط الثاني، بعدما نجح في مراوغه الحارس، ووضع المرة بقدمه اليسرى داخل المرمى.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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