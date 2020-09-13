نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دكرنس يتعادل مع الزرقا استعدادا للقسم الثاني في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حسم التعادل الإيجابي، ودية الزرقا ودكرنس، التي جمعتهما، بملعب الزرقا، ضمن استعداداتهما، لإستكمال مباريات الموسم الحالي، من مسابقة دوري القسم الثاني.
تقدم حسام جمالية، للزرقا في الشوط الأول، من تمريرة لمحمود عوكل، سددها المهاجم مباشرة داخل المرمى.
وتعادل لدكرنس المهاجم عمر فاروق خلال أحداث الشوط الثاني، بعدما نجح في مراوغه الحارس، ووضع المرة بقدمه اليسرى داخل المرمى.
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