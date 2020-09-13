الارشيف / الرياضة

نجم ريال مدريد بديل سانشو في مانشستر يونايتد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ريال مدريد بديل سانشو في مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى لتدعيم خط هجومه في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية للمنافسة بقوة في بطولات الموسم الحالي.

وأفادت صحيفة أكسبريس البريطانية بأن مانشستر يونايتد أصبح محبطاً في سعيه وراء التعاقد مع جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.

Advertisements

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد قد يوجه أنظاره نحو التعاقد مع الويلزي جاريث بيل في حال فشله في التعاقد مع سانشو بسبب مطالب بروسيا دورتموند المادية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن جاريث بيل لا يعتبر الوحيد الذي يحظي بإهتمام مانشستر يونايتد، حيث أن النادي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد الإسباني كبديل لسانشو.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بروسيا دورتموند يطلب حوالي 120 مليون يورو مقابل التخلي عن سانشو ولكن إدارة الشياطين الحمر لا ترغب في دفع هذا المبلغ في ظل الأزمة الحالية بسبب تفشي وباء .

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر نجم ريال مدريد بديل سانشو في مانشستر يونايتد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

إقرأ ايضا