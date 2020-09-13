سحر عبد الحق: إعلان الجهاز الفني لمنتخب الكرة النسائية هذا الأسبوع

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الدكتورة سحر عبد الحق، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على الكرة النسائية، انه سيتم إعلان تشكيل الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر للكرة النسائية خلال الاسبوع الجاري. Advertisements وأكدت سحر عبد الحق على وجود هناك اهتمام كبير من اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بملف الكرة النسائية . وأعربت سحر عبد الحق عن أملها في مشاركة الاهلي والزمالك في دوري الكرة النسائية، مؤكدة أن هناك اهتمام كبير من جميع الأندية بالمشاركة في الدوري خاصة بعد قيام الاتحاد الافريقي بتنظيم بطولة إفريقيا للأندية .

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