أجل حسم الأهلي للدوري.. الزمالك يفوز على الإنتاج الحربي بهدف يتيم

انتهت احداث مباراة الزمالك والانتاج الحربي بفوز الابيض بهدف نظيف، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.

الشوط الاول..

استحوذ الزمالك على الكرة منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وتمكن من الوصول الى مرمى الانتاج الحربي اكثر من مرة ولكن دَن خطورة حقيقية.

وفي هجمة منظمة من الجبهة اليسرى للزمالك تمكن سيد زيزو من تسديد كرة جيدة ولكن تمر بجوار مرمى عامر عامر بأمان.

وأخطأ جنش حارس مرمى الزمالك في أول كرة هجومية على مرماه من الانتاج الحربي وتأخر في تمرير الكرة فاقتنصها عبد الرحمن اسامة وسددها على المرمى ولكن مرت بسلام.

وساد الهدوء على المباراة ولم يشكل احد الفريقين اي خطورة على المرمى.

وسقط عبد الرحمن اسامة لاعب الانتاج الحربي، في الدقيقة 22 بعد اصطدامه مع طارق حامد وخرج من الملعب لتلقي العلاج واستأنف اللقاء دون اصابات.

ومن الجبهة اليمنى مرر اسلام جابر لاعب الزمالك كرة عرضية تصل لمصطفى محمد الذي سددها قوية ولكن تعلوا المرمى لركلة مرمى.

ومرر سيد زيزو عرضية اخرى في الدقيقة 26 من عمر المباراة على رأس مصطفى محمد الذي سددها برأسية متقنة ولكنها تمر بجوار مرمى عامر بستيمترات قليلة.

حصل احمد شديد قناوي لاعب الانتاج الحربي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 36 من منطقة خطيرة على مرمى الزمالك، وتم تسديدها ولكن تصل لجنش بسهولة.

ومن بعدها ارتدت الكرة الى مصطفى فتحي لاعب الزمالك الذي راوغ دفاعات الانتاج الحربي ومرر كرة رائعة لمحمد اوناجم الذي سددها بقدمه اليمنى أعلى مرمى عامر عامر.

وانتهى شوط المباراة الاول دون وجود خطورة من احد الفريقين، على عكس ما توقع محللي الاستديو التحليلي قبل اللقاء.

الشوط الثاني..

بدأ الفريقين شوط المباراة الثاني بنفس مستوى بداية المباراة، ولم يشكل اي فريق خطورة على مرمى الآخر طوال 15 دقيقة من النصف الثاني من المباراة.

Advertisements

أغلق الانتاج الحربي دفاعاته بقوة لمنع الزمالك من الاستحواذ والتواجد امام مرمى عامر عامر او تهديده.

وحاول الانتاج الحربي الظهور بشكل هجومي، فشكل هجمة من الجبهة اليسرى عن طريق شديد قناوي في الدقيقة 56 ولكن دون اختبار لجنش حارس الزمالك.

تمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من التقدم بالهدف الاول في مرمى الانتاج الحربي.

جاء الهدف من ركنية مميزة في الدقيقة 63 مررها اسلام جابر ولمسها الونش برأسية لتصل على رأس مصطفى محمد الذي يسددها بقوة على يمين عامر عامر لتسكن الشباك.

واجرى الانتاج الحربي ثلاث تغييرات دفعة واحدة بخروج باسم مرسي ونزول محمد رجب، وخروج دويدار ونزول علاء سلامة، ومصطفى الجمل يحل بديلاََ محمد لالا.

وفي الدقيقة 70 سدد مصطفى محمد لاعب الزمالك كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن تصدى لها عامر عامر ببراعة واحتسبت ركنية للأبيض.

وسقط أحمد عيد لاعب الزمالك في الدقيقة 71 بعد صدام قوي بينه وبين فييرا لاعب الانتاج الحربي، واستدعى حكم المباراة الجهاز الطبي لتلقي اللاعب العلاج.

وتلقى عيد العلاج واستمر في المباراة بشكل طبيعي دون تعرضه للاصابة.

وأجرى الزمالك تبديله الأول، بخروج مصطفى محمد حسام أشرف فيصل بدلاََ منه في الدقيقة 77 من عمر المباراة.

وخرج مصطفى محمد وحل عمر السعيد بدلاََ منه في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

وسقط عبد الرحمن شيكا لاعب الانتاج الحربي، وخرج مصاباََ وحل خالد رمضان بدلاََ منه في الدقيقة 85.

وسقط محمد اوناجم لاعب الزمالك في الدقيقة 90 وخرج مصاباََ وحل مكانه كريم بامبو، ليخوض 6 دقائق وقت محتسب بدل من ضائع احتسلهم حكم المباراة.

وانتهى اللقاء بفوز الزمالك على الانتاج الحربي بهدف دون رد، واصبح رصيد الأبيض 52 نقطة ويستمر في السيطرة على المركز الثاني، والانتاج يتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز التاسع.