المدرب العام للمنتخب الوطني يتابع مباراة الزمالك

حضر طارق مصطفى المدرب العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، وسيد معوض مدرب المنتخب مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في الدوري الممتاز على ملعب استاد القاهرة الدولي.
ويأتي حضور أعضاء الجهاز الفني للمباراة بناء على توجيهات المدير الفني حسام البدري وضمن خطة حضور المباريات لمتابعة اللاعبين المرشحين للتواجد في أول معسكر دولي للفراعنة عن قرب.
ويستعد المنتخب لمواجهة توجو في إطار منافسات الجولتين الثالثة والرابعة خلال اجندة نوفمبر القادم في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية.
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