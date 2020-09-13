صفحات وهمية.. سلة الزمالك ترد على شائعات السوشيال ميديا

أبدى طارق سليم المدير الفني لكرة السلة بالنادي استياءه الشديد من الأخبار والروايات المغلوطة التى تنسب له وللاعبين على صفحات السوشيال ميديا الوهميه التى تحمل اسم النادى وادعاء وجود أزمات وصراعات داخل الفريق وعدم القدرة على تحقيق رغبه الجمهور مؤكدا أنها مغلوطه ولاأساس لها من الصحه
ومن جانبه أعرب هيثم السحرتي قائد الفريق عن تعجبه الشديد مما يتردد على السوشيال ميديا والهجوم على المدير الفني ومطالبته هو كقائد للفريق بالاعتزال مشيرا إلى أن جمهور الزمالك الحقيقي يدعم الفريق ويسانده ويتعرض له بالنقد البناء والمدح وليس بالهجوم والتطاول على الجهاز الفني واللاعبين بالاسماء.
وأضاف السحرتي: "التجريح والإساءة لي ولأسرتي ولباقي أفراد الجهاز الفني واللاعبين تؤثر بالسلب على الفريق ككل والجميع حزين لخسارة لقب الدوري والكأس ولكن الأهم حاليا هو المساندة للعودة من جديد في الموسم المقبل".
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