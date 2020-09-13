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صفحات وهمية.. سلة الزمالك ترد على شائعات السوشيال ميديا

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 أبدى طارق سليم المدير الفني لكرة السلة بالنادي استياءه الشديد من الأخبار والروايات المغلوطة التى  تنسب له وللاعبين على صفحات السوشيال ميديا الوهميه التى تحمل اسم النادى وادعاء وجود أزمات وصراعات داخل الفريق وعدم القدرة على تحقيق رغبه الجمهور مؤكدا أنها مغلوطه ولاأساس لها من الصحه

ومن جانبه أعرب  هيثم السحرتي قائد الفريق عن تعجبه الشديد مما  يتردد على السوشيال ميديا والهجوم على المدير الفني ومطالبته هو كقائد للفريق بالاعتزال مشيرا إلى أن جمهور الزمالك الحقيقي يدعم الفريق ويسانده ويتعرض له بالنقد البناء والمدح  وليس بالهجوم والتطاول على الجهاز الفني واللاعبين بالاسماء.

 وأضاف السحرتي: "التجريح والإساءة لي ولأسرتي ولباقي أفراد الجهاز الفني  واللاعبين تؤثر بالسلب على الفريق ككل والجميع حزين لخسارة لقب الدوري والكأس ولكن الأهم حاليا هو المساندة للعودة من جديد في الموسم المقبل".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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