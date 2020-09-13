الزمالك والإنتاج الحربي.. ساعة بدون أهداف ولا خطورة حقيقية على المرمى

انتهت احداث 60 دقيقة من مباراة الزمالك والانتاج الحربي بالتعادل السلبي، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري المصري.

الشوط الاول..

استحوذ الزمالك على الكرة منذ الدقيقة الأولى من عمر المباراة، وتمكن من الوصول الى مرمى الانتاج الحربي اكثر من مرة ولكن دَون خطورة حقيقية.

وفي هجمة منظمة من الجبهة اليسرى للزمالك تمكن سيد زيزو من تسديد كرة جيدة ولكن تمر بجوار مرمى عامر عامر .

وأخطأ جنش حارس مرمى الزمالك في أول كرة هجومية على مرماه من الانتاج الحربي وتأخر في تمرير الكرة فاقتنصها عبد الرحمن اسامة وسددها على المرمى مرت بسلام.

وساد الهدوء على المباراة ولم يشكل احد الفريقين اي خطورة على المرمى.

وسقط عبد الرحمن اسامة لاعب الانتاج الحربي، في الدقيقة 22 بعد اصطدامه مع طارق حامد وخرج من الملعب لتلقي العلاج واستأنف اللقاء دون اصابات.

ومن الجبهة اليمنى مرر اسلام جابر لاعب الزمالك كرة عرضية تصل لمصطفى محمد الذي سددها قوية ولكن تعلو المرمى لركلة مرمى.

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ومرر سيد زيزو عرضية اخرى في الدقيقة 26 من عمر المباراة على رأس مصطفى محمد الذي سددها برأسية متقنة ولكنها تمر بجوار مرمى عامر بستيمترات قليلة.

وحصل احمد شديد قناوي لاعب الانتاج الحربي على ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 36 من منطقة خطيرة على مرمى الزمالك، وتم تسديدها ولكن تصل لجنش بسهولة.

و ارتدت الكرة الى مصطفى فتحي لاعب الزمالك الذي راوغ دفاعات الانتاج الحربي ومرر كرة رائعة لمحمد اوناجم الذي سددها بقدمه اليمنى أعلى مرمى عامر عامر.

وانتهى شوط المباراة الاول دون وجود خطورة من احد الفريقين، على عكس ما توقع محللي الاستديو التحليلي قبل اللقاء.

الشوط الثاني..

بدأ الفريقين شوط المباراة الثاني بنفس مستوى بداية المباراة، ولم يشكل اي فريق خطورة على مرمى الآخر طوال 15 دقيقة من النصف الثاني من المباراة.

أغلق الانتاج الحربي دفاعاته بقوة لمنع الزمالك من الاستحواذ والتواجد امام مرمى عامر عامر او تهديده.

وحاول الانتاج الحربي الظهور بشكل هجومي، فشكل هجمة من الجبهة اليسرى عن طريق شديد قناوي في الدقيقة 56 ولكن دون اختبار لجنش حارس الزمالك.