مصطفى محمد يتقدم بالهدف الأول للزمالك في شباك الإنتاج "فيديو"

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أحمد جودة - القاهرة - نجح مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تسجيل الهدف الأول لفريقه بشباك الإنتاج الحربي، في المباراة التي تقام بينهما حاليا بالجولة الـ27 للدوري المصري الممتاز. وجاء هدف مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة.

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