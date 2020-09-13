نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نادي عربي يغري نجم ريال مدريد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد عن وجود إهتمام كبير لدى احد الاندية العربية للحصول على خدمات أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.
وحسبما أكدت صحيفة " ماركا الإسبانية " فإن إدارة الملكي تلقت عرض مالي ضخم من أحد الأندية القطرية للحصول على خدمات الجناح الإسباني لوكاس فاسكيز للإنضمام لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
ولم تكشف الصحيفة عن إسم النادي القطري الذي يرغب في إستقدام فاسكيز لكنها أشارت إلى أن اللاعب يرغب في الحصول على قسط كاف من الوقت للتفكير في الأمر وحسم وجهته وقراره النهائي.
وأنهت الصحيفة إلى أن إدارة ريال مدريد لن تقف في طريق اللاعب في حالة قرر الرحيل وقبول هذا العرض على الرغم من أنه يعتبر جزء من خطط زيدان لكن الفرنسي على علم أن مبلغ بيعه سيكون كبير ومغري للغاية.
يُذكر أن فاسكيز يحظى بإهتمام من كبرى الأندية العالمية وعلى رأسها نابولي الإيطالي وتوتنهام هوتسبيرز لكنهم لم يقدموا حتى الآن أي عروض رسمية ما يجعل العرض القطري هو العرض الرسمي الوحيد.
وشارك اللاعب خلال الموسم الماضي خلال ثمانية عشر مباراة فقط في الليجا بالإضافة إلى مباراة يتيمة في كأس ملك إسبانيا وأربعة لقاءات في دوري أبطال أوروبا.
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