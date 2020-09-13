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يوفنتوس يصرف النظر عن نجم برشلونة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوفنتوس يصرف النظر عن نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن يوفنتوس الإيطالي صرف النظر في التعاقد مع الأوروجواياني لويس سواريز نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن إدارة يوفنتوس ترى الآن أن التعاقد مع النجم الأوروجوياني أصبح عملية مستحيلة.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن تقارير صحفية إيطالية أن فابيو باراتشي المدير الرياضي للسيدة العجوز كشف في تصريحات مع العديد من الصحفيين أن صفقة سواريز تعتبر خيار مستحيل.

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وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه على الرغم من ذلك فإن بافل نيدفيد نائب رئيس يوفنتوس يرغب بشدة في عقد الصفقة وكانت له مكالمة هاتفية مع سواريز قبل أيام أبلغه فيها برغبة اليوفي في التعاقد معه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن سواريز البالغ من العمر 33 عامًا كان قريبًا جدًا في الفترة الماضية من الرحيل عن البلوجرانا وأن مفاوضاته مع يوفنتوس كانت متقدمة ولكنه فجأة قرر تعطيل المفاوضات.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أنه ربما يكون قرار لويس سواريز بعد استمرار زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي مع البرسا لإكمال مسيرته مع الفريق حتى نهاية عقده في الصيف المقبل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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