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إيفرتون يُلحق بمورينيو رقم سلبي في تاريخه التدريبي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيفرتون يُلحق بمورينيو رقم سلبي في تاريخه التدريبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي توتنهام هوتسبيرز الإنجليزي رقم سلبي خلال المواجهة التي خسرها فريقه من إيفرتون بهدف مقابل لا شيء في إفتتاحية مبارياته بالبريمرليج.

وحسب شبكة " سكاي سبورتس " الخاصة بالإحصائيات فإن مورينيو تعرض للخسارة الاولى في الجولة الإفتتاحية للبريميرليج لأول مرة في مسيرته التدريبية.

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وكان السبيشيال وان قد خاض عشرة مواجهات إفتتاحية قبل مباراة اليوم تمكن خلالها من تحقيق الفوز في تسعة وتعادل في مباراة يتيمة قبل أن يخسر اليوم من إيفرتون.

وأوضحت الشبكة إلى أن هذه المرة الاولى أيضاً التي يتلقى فيها مورينيو الخسارة على ملعبه أمام إيفرتون من أصل 11 مباراة خاضها خلال إشرافه على تدريب اندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام.

وأنهت أن آخر مدير فني للسبيرز قبل قدوم مورينيو قد تعرض للهزيمه على أرضة ضد إيفرتون هو هاري ريدناب موسم 2008-2009.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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