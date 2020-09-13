نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرة خير.. رين يُحدد سعر كامافينجا لريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازال نادي ريال مدريد يضغط على إدارة نادي رين الفرنسي من أجل التعاقد مع اللاعب الشاب إدواردو كامافينجا خلال ميركاتو صيف 2021.

وتري إدارة النادي الملكي أن اللاعب الشاب هو الوريث الشرعي للاعبها البرازيلي كاسيميرو الذي أكمل عامه الـ 28.

ومن جهته وضعت إدارة نادي رين حد أدني لسعر بيع كامافينجا إلى ريال مدريد خلال الميركاتو المقبل.

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وذكرت شبكة " ديفنسا سنترال ،" أن إدارة النادي الفرنسي تنوي البدء في المفاوضات بداية من 70 مليون يورو كحد أدني من أجل تحقيق أكبر أستفادة من بيع الموهبة الشابة خاصة بعدما أصبح لاعب دولي رفقة الديوك.

وقد أعلنت الصحافة الفرنسية أن المحادثات بين ريال مدريد ورين تسير على الطريق الصحيح، حيث أن رغبة اللاعب في ارتداء القميص الأبيض واضحة، والأكثر من ذلك مع وجود زين الدين زيدان على مقاعد البدلاء.

يذكر أن كامافينجا قد بدأ مسيرته الدولية مع المنتخب الفرنسي من بوابة كرواتيا، حيث شارك اللاعب في الفوز العريض لبطل العالم على وصيفة بأربعة أهداف مقابل هدفين في إطار منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.