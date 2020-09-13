محمد أوناجم يغيب عن مباراة الزمالك وأسوان

كشف الجهاز الإداري لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن غياب المغربي محمد اوناجم لاعب وسط الفريق عن اللقاء القادم بالدوري الممتاز أمام اسوان. ويأتي الغياب للنجم المغربي بسبب حصوله على الإنذار الثالث اليوم أمام فريق الإنتاج الحربي. وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي مساء الأحد على ستاد القاهرة الدولي بهدف دون رد لمصطفى محمد ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.

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