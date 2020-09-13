عمرو عبدالسلام يكشف سبب عدم إجراء أبوجبل عمليات الإحماء ‏قبل مباراة الإنتاج

أكد عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى فريق نادي الزمالك، أن ‏مستوى الحراس الأربعة للفريق الأبيض مرتفع جدا.‏

وعن سبب الدفع بمحمود جنش في مباراة الزمالك والانتاج قال عبدالسلام ‏في تصريحات لقناة الزمالك:" كارتيرون يختار الوقت المناسب للدفع ‏بجميع الحراس، لمن يتدرب بشكل أفضل".‏

وعن عدم اجراء محمد أبوجبل عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة الزمالك ‏والانتاج قال:" هذا هو أسلوبي، أطلب قيام الحارس الأساسي فقط بالإحماء ‏من أجل المزيد من التركيز للحارس الذي سيشارك".‏

وأوضح:"قمت بالاتفاق مع كارتيرون على هذا الأمر منذ قدومي لمنصب ‏مدرب حراس مرمى الزمالك"‏.