أكد عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى فريق نادي الزمالك، أن مستوى الحراس الأربعة للفريق الأبيض مرتفع جدا.
وعن سبب الدفع بمحمود جنش في مباراة الزمالك والانتاج قال عبدالسلام في تصريحات لقناة الزمالك:" كارتيرون يختار الوقت المناسب للدفع بجميع الحراس، لمن يتدرب بشكل أفضل".
وعن عدم اجراء محمد أبوجبل عمليات الاحماء قبل انطلاق مباراة الزمالك والانتاج قال:" هذا هو أسلوبي، أطلب قيام الحارس الأساسي فقط بالإحماء من أجل المزيد من التركيز للحارس الذي سيشارك".
وأوضح:"قمت بالاتفاق مع كارتيرون على هذا الأمر منذ قدومي لمنصب مدرب حراس مرمى الزمالك".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر عمرو عبدالسلام يكشف سبب عدم إجراء أبوجبل عمليات الإحماء قبل مباراة الإنتاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.