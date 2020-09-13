الارشيف / الرياضة

مورينيو يحقق رقما سلبيا بعد الخسارة من إيفرتون

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
تعرض نادي توتنهام هوتسبير لخسارة مفاجئة على ملعبه أمام نظيره إيفرتون بهدف نظيف، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي.

وسجل كالفرت لوين هدف إيفرتون الوحيد، ليقود فريقه لتحقيق الانتصار الأول في البريميرليج هذا الموسم.

وبتلك الخسارة، حقق جوزيه مورينيو رقمًا سلبيًا بخسارته اليوم، وهي الهزيمة الأولى له في الجولات الافتتاحية في البريميرليج.

وخاض مورينيو 10 مباريات افتتاحية في البريميرليج مع تشيلسي ومانشستر يونايتد فاز في 9 مباريات وتعادل في مباراة واحدة، وكان المدرب الوحيد الذي لم ينهزم في المباريات الافتتاحية للبريميرليج، ليخسر ذلك الرقم بعد هزيمة اليوم.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر مورينيو يحقق رقما سلبيا بعد الخسارة من إيفرتون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا