نجم يوفينتوس يوجه رسالة قبل بداية الدوري الإيطالي

أبدى ماتياس دي ليخت، مُدافع يوفنتوس، سعادته بأداء الفريق ضد نوفارا في المُباراة الإعدادية للموسم الجديد من الدوري الإيطالي.

وكان دي ليخت قد غاب عن المُباراة بسبب الإصابة، وتمكن أبطال الدوري الإيطالي من هز شباك ضيوفهم بخمسة أهدافٍ دون رد.

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سجل خُماسية البيانكونيري كل من كريستيانو رونالدو في الدقيقة 20، وآرون رامزي في الدقيقة 56، وماركو بجاكا في الدقيقة 66، ومانولو بورتانوفا في الدقيقة 91 و93.

وكتب دي ليخت في منشور له عبر صفحته على إنستجرام قائلًا :”مُباراة جيدة أخيرة قبل بداية الموسم للشباب”، واضاف دي ليخت :”أتمنى أن أتعافى بأسرع وأفضل طريقة مُمكنة للعودة قريبًا للفريق”.

ويدخل يوفنتوس الموسم الجديد بتحديات كبيرة، فمن جانب يرغب المُدرب أندريا بيرلو أن تستمر مسيرة الفريق الناجحة في الدوري الإيطالي للفوز به للمرة العاشرة على التوالي، كما يُمني جمهور فريق السيدة العجوز أن تنجح مساعيهم في النهاية للفوز بدوري أبطال أوروبا البعيد عن متناول الفريق منذ سنوات.