مصطفى فتحي: تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال يصب في مصلحة الزمالك

قال مصطفى فتحي، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، إن تأجيل نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر يصب في مصلحة الفريق الأبيض.
وأضاف "فتحي"، في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك، "نعاني من عدة إصابات ومن إجهاد حاد، فالفريق خاض 11 مباراة في 37 يومًا وأراه أمرًا غير طبيعي".
وتابع نجم نادي الزمالك "التأجيل في صالح الزمالك كي يستريح الفريق من ضغط المباريات ويعود جميع المصابين، فالتتويج بدوري الأبطال هو هدفنا".
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