مصطفى فتحي: تأجيل نصف نهائي دوري الأبطال يصب في مصلحة الزمالك

قال مصطفى فتحي، نجم فريق الكرة بنادي الزمالك، إن تأجيل نصف ‏نهائي دوري أبطال أفريقيا أمر يصب في مصلحة الفريق الأبيض.‏

وأضاف "فتحي"، في تصريحات تلفزيونية على قناة الزمالك، "نعاني من عدة إصابات ومن ‏إجهاد حاد، فالفريق خاض 11 مباراة في 37 يومًا وأراه أمرًا غير ‏طبيعي".‏

وتابع نجم نادي الزمالك "التأجيل في صالح الزمالك كي يستريح الفريق من ضغط ‏المباريات ويعود جميع المصابين، فالتتويج بدوري الأبطال هو هدفنا".‏