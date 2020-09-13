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مبلغ خرافي.. المقاصة تحدد سعر بيع محمد إبراهيم

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أحمد جودة - القاهرة - اقترب محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي مصر المقاصة من الرحيل عن صفوف الفريق الفيومي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

 

المقاصة تحدد سعر بيع محمد إبراهيم

 

كشف وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن سعر بيع محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بالنادي الفيومي، في الميركاتو الصيفي.

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وأوضح مدير الكرة بنادي مصر المقاصة أن مسؤولي الفريق وافقوا على رحيل محمد إبراهيم بشرط الحصول على مبلغ 3 مليون دولار.

 

وارتبط اسم محمد إبراهيم بالانتقال إلى النادي الأهلي في الموسم الجديد، حيث أبدى الاعب موافقته على ارتداء التيشرت الأحمر.

 

ويرغب مسؤولو النادي الأهلي في ضم محمد إبراهيم لتعويض رحيل رمضان صبحي المتنقل حديثا إلى صفوف بيراميدز.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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