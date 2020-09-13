الارشيف / الرياضة

ساعات تفصل إنتر ميلان عن إعلان التعاقد مع نجم برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعات تفصل إنتر ميلان عن إعلان التعاقد مع نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسئولو فريق إنتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع ارتورو فيدال لاعب برشلونة، خلال الساعات المقبلة من فترة الإنتقالات الصيفية الجارية. 

وأبدى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة رغبته الكبيرة في بيع اللاعب التشيلي، وأكد لإدارة النادي بأنه خارج حساباته في الموسم الجديد.  

ووفقًا لتقارير حسب الصحفي الإيطالي "‏نيكولو شيرا"، إن صفقة ارتورو فيدال إلى إنتر ميلان تمت، وسوف يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي غدًا الاثنين. 

وأوضحت تلك التقارير إلى أن إنتر ميلان سيضم فيدال بعد رغبة كبيرة من انطونيو كونتي المدير الفني للفريق في الفترة الأخيرة.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ساعات تفصل إنتر ميلان عن إعلان التعاقد مع نجم برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

Advertisements

إقرأ ايضا