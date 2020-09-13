نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ساعات تفصل إنتر ميلان عن إعلان التعاقد مع نجم برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - اقترب مسئولو فريق إنتر ميلان الإيطالي من التعاقد مع ارتورو فيدال لاعب برشلونة، خلال الساعات المقبلة من فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وأبدى الهولندي رونالد كومان المدير الفني لبرشلونة رغبته الكبيرة في بيع اللاعب التشيلي، وأكد لإدارة النادي بأنه خارج حساباته في الموسم الجديد.
ووفقًا لتقارير حسب الصحفي الإيطالي "نيكولو شيرا"، إن صفقة ارتورو فيدال إلى إنتر ميلان تمت، وسوف يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي غدًا الاثنين.
وأوضحت تلك التقارير إلى أن إنتر ميلان سيضم فيدال بعد رغبة كبيرة من انطونيو كونتي المدير الفني للفريق في الفترة الأخيرة.
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