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باريس يسقط أمام مارسيليا بهدف في كلاسيكو فرنسا الناري

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أحمد جودة - القاهرة - سقط باريس سان جيرمان للمباراة الثانية على التوالي، بخسارته أمام أولمبيك مارسيليا، بنتيجة (1-0)، في كلاسيكو الدوري الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

 

وسجل هدف المباراة الوحيد، فلوران توفان لاعب أولمبيك مارسيليا، في الدقيقة (31).

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رفع مارسيليا رصيده إلى 6 نقاط من مباراتين يحتل بهم المركز الخامس، بينما يقبع بي إس جي في المركز الثامن عشر بدون رصيد.

 

وتوترت الأعصاب تماما في نهاية اللقاء، وخرجت الأمور عن السيطرة في مشادة بين لاعبي الفريقين، دفعت الحكم لطرد 5 لاعبين دفعة واحدة هم نيمار وكورزاوا وباريديس، إضافة إلى ثنائي مارسيليا أمافي وبينيديتو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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