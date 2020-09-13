الأهلي يصرف النظر عن التعاقد مع لاعب السلة عاصم أحمد مرعي

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10:48 مساءً - 13 سبتمبر، 2020
قررت ادارة النادي صرف النظر عن اتمام التعاقد مع عاصم احمد مرعي لاعب كرة السلة المصري المحترف في الدوري الالماني نظرًا لمغالاة اللاعب في المقابل المالي الذي سوف يتقاضاه ، وذلك حفاظا على استقرار الفريق وتماشيا مع السياسة التي يتبعها النادي
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