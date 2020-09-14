فالنسيا يفوز على ليفانتي 4 - 2.. وتعادل فياريال وهويسكا في الدوري الإسباني

فاز فريق فالنسيا على حساب نظيره ليفانتي بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح موراليس التسجيل لليفانتي الأولى، قبل أن يعادل جابريل النتيجة لفالنسيا في الدقيقة 12، لكن موراليس رد بهدف التقدم لليفانتي في الدقيقة 36، ثم جاء هدف التعادل عن طريق جوميز في الدقيقة 39.

وفي الشوط الثاني سجل فاييخو الهدفين الثالث والرابع لفالنسيا، ليقود فريقه لتحقيق أول انتصار لهم في الدوري.

وفي مباراة أخرى، تعادل فياريال مع هويسكا بهدف لمثله.