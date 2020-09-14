لاعب أسوان يجري عملية رباط صليبي

أجرى ظهير أيسر الفريق الأول بنادي أسوان الحسينى سمير عملية قطع الرباط الصليبي الذي تعرض له اللاعب خلال لقاء الفريق أمام فريق سموحه الذي إنتهي بالتعادل 3/3 .
قرر مجلس الادارة الاتفاق مع الطبيب المتخصص بأحدى مستشفيات القاهرة الدكتور أحمد رزق ،وتحت قيادة طبيب الفريق ،واجرى اللاعب الفحوصات الطبيبة اللازمة والتى اكدت بوجود قطع كامل في الرباط الصليبي للركبة وضرورة التدخل الجراحى ،حتى يتمكن اللاعب من العودة للملاعب بعد الفترة المقرر غيابه عنها وهى حوالي 6 أشهر ويعقبها برنامج تأهيلي وعلاج طبيعي حتى يكون جاهزا للدخول في التدريبات الخاصة بالفريق .
وكان ظهير أيسر الفريق قد أصيب خلال أخر مواجهة لأسوان أمام فريق سموحه التى إنتهي بالتعادل 3/3، ضمن مواجهات الجولة 25 ،قبل أن يغادر اللقاء مصابا بأخر دقائق ، وتكشف الأشعة إصابته بقطع كامل في الرباط الصليبي .
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر لاعب أسوان يجري عملية رباط صليبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.