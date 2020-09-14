الزمالك راحة من التدريبات غدا

قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الاثنين بعد مواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم، على أن يتم استئناف التدريبات الثلاثاء المقبل استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز.
وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي بهدف دون رد لمصطفى محمد ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.
وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك أن خوض 11 مباراة في ٣٧ يوما يمثل ضغطا كبيرا على الفريق مشددا على فخره بهؤلاء اللاعبين الذين خاضوا السوبر الافريقي والسوبر المصري أيضا.
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