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الزمالك راحة من التدريبات غدا

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قرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح لاعبي الفريق راحة من التدريبات غدا الاثنين بعد مواجهة الإنتاج الحربي مساء اليوم، على أن يتم استئناف التدريبات الثلاثاء المقبل استعدادا للمباراة المقبلة في الدوري الممتاز.

 

وفاز الزمالك على الإنتاج الحربي مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة الدولي بهدف دون رد لمصطفى محمد  ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري.

 

وأكد الفرنسي باتريس كارتيرون  المدير الفني للزمالك أن خوض 11 مباراة في ٣٧ يوما يمثل ضغطا كبيرا على الفريق  مشددا على فخره بهؤلاء اللاعبين الذين خاضوا السوبر الافريقي والسوبر المصري أيضا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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