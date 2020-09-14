شهدت مباراة فريقي باريس سان جيرمان ومارسيليا في كلاسيكو فرنسا أحداثًا مؤسفة، بطرد 5 لاعبين من الفريقين وإشهار 17 بطاقة صفراء بعد "خناقة" بين لاعبي الفريقين.
وقبيل انتهاء المباراة، حدث تجاذب بين نيمار لاعب البي إس جي وألفارو مارتينيز لاعب مارسيليا، أعقبه تدخل عنيف من كورزاوا على بينديتو، لتشتعل خناقة بين لاعبي الفريقين.
وحسب موقع أوبتا العالمي فإن مباراة اليوم سجلت رقمًا قياسيًا بكونها أكثر مباراة في الدوري الفرنسي في القرن الحادي والعشرين يتم فيها إشهار بطاقات صفراء بواقع 17 بطاقة.
ونعرض لكم فيديو كامل للخناقة بين لاعبي الفريقين.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر 5 كروت حمراء و17 صفراء.. خناقة القرن بين لاعبي باريس سان جيرمان ومارسيليا في كلاسيكو فرنسا.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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