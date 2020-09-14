رضا عبد العال: الدفع بـ جنش في مباراة الإنتاج غلطة

قال رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق، إن الزمالك حقق الفوز اليوم على فريق الإنتاج بدون الاهتمام بالأداء أو وجود خطة معينة.

وأضاف رضا عبد العال، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "Ten"، ويقدمه الإعلامي "محمد فاروق"، أن الإنتاج قدم مباراة جيدة، وكان يسعى لتحقيق التعادل أمام الزمالك وليس لتحقيق الفوز.

وتابع نجم الكرة المصرية السابق، أن عدم التركيز سبب إهدار باسم مرسي فرصة تحقيق هدف التعادل وتفاجأ بالكرة أمام مرمى جنش.

وأكد أن "كارتيرون أخطأ في الدفع بجنش أساسيًا في مباراة الإنتاج الحربي".