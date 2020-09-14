رضا عبد العال: الدفع بـ جنش في مباراة الإنتاج غلطة

وتابع نجم الكرة المصرية السابق، أن عدم التركيز سبب إهدار باسم مرسي فرصة تحقيق هدف التعادل وتفاجأ بالكرة أمام مرمى جنش.
وأكد أن "كارتيرون أخطأ في الدفع بجنش أساسيًا في مباراة الإنتاج الحربي".
وانتهت أحداث مباراة الزمالك والإنتاج الحربي بفوز الأبيض بهدف نظيف والتي أقيمت على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري.
تمكن نادي الزمالك من التقدم بالهدف الأول في مرمى الإنتاج الحربي.
جاء الهدف من ركنية مميزة في الدقيقة 63 مررها اسلام جابر ولمسها الونش برأسية لتصل على رأس مصطفى محمد الذي يسددها بقوة على يمين عامر عامر لتسكن الشباك.
وأصبح رصيد الأبيض 55 نقطة ويستمر في السيطرة على المركز الثاني، والانتاج يتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز التاسع.
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