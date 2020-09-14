أمير عبدالعزيز يكشف عن إصابة مصطفى فتحي

أكد أمير عبد العزيز، المدرب العام بفريق الكرة بالنادي، أن مصطفى فتحي تعرض لكدمة في الفخذ عقب مباراة الفريق أمام الانتاج الحربي بمنافسات الدوري الممتاز.
وأضاف عبد العزيز: "اصابة فتحي عبارة عن كدمة في الفخذ نتيجة التحام قوي مع أحد لاعبي الانتاج".
وأكمل: "حازم إمام تعافى من الاصابة وتأكدنا من سلامته، والثنائي فرجاني ساسي وشيكابالا اقتربا من العودة من جديد والتعافي من الاصابة".
وشدد أمير عبد العزيز: "نلعب فى ظروف صعبة بسبب ضغط المباريات واصابات كثيرة ونلعب مباراة كل 3 ايام ونحاول الاستفادة من جميع اللاعبين المتوفرين لدينا خلال الوقت الحالي".
وأوضح المدرب العام للفريق: "نفكر مع كارتيرون على توظيف اللاعبين لسد العجز والغيابات، وحاولنا استغلال امام عاشور واسلام جابر دفاعيا وهجوميا، كما نحاول حسم الوصافة قبل مواجهة الرجاء ونعمل على قدر الامكانيات ، وهدفنا هو الفوز دوري ابطال افريقيا.
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