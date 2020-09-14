قال فتحي مبروك، رئيس لجنة اكتشاف المواهب في الأهلي حاليًا ونجم الكرة المصرية سابقًا، إن نادي الزمالك نجح في تصعيد عدد من الناشئين لإفادة الفريق الأبيض.
وأكد فتحي مبروك، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن "الزمالك نجح في مغامرته الخاصة بالدفع بالناشئين وكارتيرون نجح في الأمر ويُحسب له هذا الأمر".
وأضاف "الزمالك بات يمتلك أكثر من لاعب ناشئ جيد وسيخدمون الفريق، والزمالك لعب من أجل الفوز في لقاء اليوم".
وتابع "مصطفى محمد مهاجم جيد وعمر السعيد لا يزال بعيدا عن لياقة المباريات ويحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة مستواه".
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فتحي مبروك: الزمالك نجح في مغامرة الناشئين وعمر السعيد بعيد عن مستواه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.