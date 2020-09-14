الإسماعيلي يؤكد عدم تهميش دور حمص في الإسماعيلي

خرج تامر موسى، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، يوضح أنه يرفض اتهام ادارته بتهميش دور محمد حمص مدرب الفريق الذي تقدم باستقالته صباح اليوم.

وقال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إنه تلقى اتصالًا من حمص عقب مواجهة فريقه أمام نادي مصر في الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام، مؤكدًا غضبه الشديد بسبب وجوده في منصب مدرب مساعد وليس مدرب عام.

على الفور مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أكد أن محمد حمص مدرب عام للفريق في مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة السابقة من مسابقة الدوري.

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وأضاف تامر موسي، حمص قرر الرحيل لأن ريكاردو قاد مران الإسماعيلي للمستبعدين، وكان حزين من عدم قيامه بتدريب اللاعبين الأحماء قبل مواجهة الأهلي.

وإختتم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، تصريحاته الصحفية، في النهاية الإدارة التي تتحمل كل الاتهامات والهجوم من الجماهير.