الإسماعيلي يؤكد عدم تهميش دور حمص في الإسماعيلي

خرج تامر موسى، عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، يوضح أنه يرفض اتهام ادارته بتهميش دور محمد حمص مدرب الفريق الذي تقدم باستقالته صباح اليوم.
وقال عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، إنه تلقى اتصالًا من حمص عقب مواجهة فريقه أمام نادي مصر في الجولة ال٢٦ من مسابقة الدوري العام، مؤكدًا غضبه الشديد بسبب وجوده في منصب مدرب مساعد وليس مدرب عام.
على الفور مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، أكد أن محمد حمص مدرب عام للفريق في مباراة فريقه أمام الأهلي في الجولة السابقة من مسابقة الدوري.
وأضاف تامر موسي، حمص قرر الرحيل لأن ريكاردو قاد مران الإسماعيلي للمستبعدين، وكان حزين من عدم قيامه بتدريب اللاعبين الأحماء قبل مواجهة الأهلي.
وإختتم عضو مجلس إدارة الإسماعيلي، تصريحاته الصحفية، في النهاية الإدارة التي تتحمل كل الاتهامات والهجوم من الجماهير.
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