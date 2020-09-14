نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي الدوري المصري.. بلدوزر الزمالك يقترب من خطف الوصافة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الزمالك انتصارا ثمينا على فريق الإنتاج الحربي في المباراة التي جرت بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز 2019 – 2020.

سجل هدف الزمالك الوحيد اللاعب مصطفي محمد مهاجم الأبيض بالدقيقة 63 من رأسية رائعة، ليرفع رصيد أهدافه بالدوري هذا الموسم إلي 9 أهداف ويتساوي مع سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون في المركز الثالث.

ويتصدر عبد الله السعيد نجم بيراميدز ترتيب هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 16 هدفا، بينما يحتل محمد شريف المركز الثاني برصيد 10 أهداف.

وإليكم ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك على الانتاج الحربي:-

1- عبد الله السعيد (بيراميدز) 16 هدفًا.

2- محمد شريف ( إنبي) 10 أهداف.

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3- سيف الدين الجزيري (المقاولون العرب) 9 أهداف.

4- مصطفي محمد (الزمالك) 9 أهداف

4- وليد سليمان ( الأهلي) 8 أهداف.

6- حسام حسن (سموحة) 8 أهداف.

7- والتير بواليا (الجونة) 7 أهداف.

8- أحمد سيد زيزو (الزمالك) 6 أهداف.

9- مروان حمدي (وادي دجلة) 6 أهداف.

10- فادي فريد (أسوان) 6 أهداف.